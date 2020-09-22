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«Навстречу урнам»: Партийные лидеры об итоги сентябрьских выборов в регионе

23.09.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Круглый стол с участием руководителей псковских региональных отделений политических партий состоится сегодня, 23 сентября, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). В рамках программы «Навстречу урнам» гости студии обсудят итоги завершившихся 13 сентября муниципальных выборов и планы партий на избирательные кампании следующего года.

Приглашение на круглый стол приняли:

  • Юрий Сорокин - заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России»
  • Дмитрий Михайлов - депутат Псковского областного Собрания, второй секретарь обкома КПРФ
  • Антон Минаков - руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании
  • Лев Шлосберг - руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», руководитель фракции «Яблока» в Псковском областном Собрании
  • Наталья Тудакова — руководитель фракции «Справедливой России» в Псковском областном Собрании.

Участники обсудят итоги «триединого дня голосования» для партий, которые они представляют, поделятся мнением о скандальной кампании по выборам главы Себежского района и озвучат планы на следующий год.

Ведет круглый стол главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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