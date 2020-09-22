22.09.2020 14:00 «Эхономика»: Константин Болотин о модернизации «Горводоканала» и водоснабжении в Пскове
«Навстречу урнам»: Партийные лидеры об итоги сентябрьских выборов в регионе
23.09.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Круглый стол с участием руководителей псковских региональных отделений политических партий состоится сегодня, 23 сентября, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). В рамках программы «Навстречу урнам» гости студии обсудят итоги завершившихся 13 сентября муниципальных выборов и планы партий на избирательные кампании следующего года.
Приглашение на круглый стол приняли:
- Юрий Сорокин - заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России»
- Дмитрий Михайлов - депутат Псковского областного Собрания, второй секретарь обкома КПРФ
- Антон Минаков - руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании
- Лев Шлосберг - руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», руководитель фракции «Яблока» в Псковском областном Собрании
- Наталья Тудакова — руководитель фракции «Справедливой России» в Псковском областном Собрании.
Участники обсудят итоги «триединого дня голосования» для партий, которые они представляют, поделятся мнением о скандальной кампании по выборам главы Себежского района и озвучат планы на следующий год.
Ведет круглый стол главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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