«Навстречу урнам»: О подготовке к сентябрьским выборам в Псковском районе

Гость студии – председатель Территориальной избирательной комиссии Псковского района Анна Садовникова.

Ведущая Надежда Назаренко побеседует с ней о ходе подготовки к сентябрьским выборам на территории района.

Как будет организовано досрочное голосование, какие нарушения в эти дни фиксирует избирательная комиссия, как будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры по недопущению распространения коронавируса?

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»