02.09.2020 14:00 «Дом Советов»: Владимир Яников о законодательной деятельности и новациях в образовании
«Навстречу урнам»: О подготовке к сентябрьским выборам в Псковском районе
03.09.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии – председатель Территориальной избирательной комиссии Псковского района Анна Садовникова.
Ведущая Надежда Назаренко побеседует с ней о ходе подготовки к сентябрьским выборам на территории района.
Как будет организовано досрочное голосование, какие нарушения в эти дни фиксирует избирательная комиссия, как будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры по недопущению распространения коронавируса?
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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