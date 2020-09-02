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«Навстречу урнам»: О подготовке к сентябрьским выборам в Псковском районе

03.09.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии – председатель Территориальной избирательной комиссии Псковского района Анна Садовникова.

Ведущая Надежда Назаренко побеседует с ней о ходе подготовки к сентябрьским выборам на территории района.

Как будет организовано досрочное голосование, какие нарушения в эти дни фиксирует избирательная комиссия, как будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры по недопущению распространения коронавируса?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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