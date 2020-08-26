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«Навстречу урнам»: Владимир Жилинский о псковском «Голосе» и наблюдении за сентябрьскими выборами

27.08.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - координатор общественного общероссийского движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский. Ведущая Надежда Назаренко побеседует с ним о деятельности псковского «Голоса», об организации работы наблюдателей в ходе муниципальных выборов 13 сентября, а также об инициативе запрета участия наблюдателей из других регионов и оценке событий, происходящих сегодня в Белоруссии.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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