«Навстречу урнам»: Владимир Жилинский о псковском «Голосе» и наблюдении за сентябрьскими выборами

Гость студии - координатор общественного общероссийского движения «Голос» в Псковской области Владимир Жилинский. Ведущая Надежда Назаренко побеседует с ним о деятельности псковского «Голоса», об организации работы наблюдателей в ходе муниципальных выборов 13 сентября, а также об инициативе запрета участия наблюдателей из других регионов и оценке событий, происходящих сегодня в Белоруссии.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»