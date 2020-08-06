05.08.2020 14:00 «Особое мнение»: Дмитрий Месхиев о будущем театральных проектов и фестивалей в Псковской области
«Навстречу урнам»: Как будут проходить сентябрьские выборы в Псковской области
07.08.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о том, как будут проходить сентябрьские выборы в псковском регионе, и о свежих изменениях в избирательном законодательстве.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати