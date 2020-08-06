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«Навстречу урнам»: Как будут проходить сентябрьские выборы в Псковской области

07.08.2020 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о том, как будут проходить сентябрьские выборы в псковском регионе, и о свежих изменениях в избирательном законодательстве.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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