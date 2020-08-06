«Навстречу урнам»: Как будут проходить сентябрьские выборы в Псковской области

Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о том, как будут проходить сентябрьские выборы в псковском регионе, и о свежих изменениях в избирательном законодательстве.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»