«Навстречу урнам»: Дмитрий Шахов о голосовании по поправкам в Конституцию

Гость студии - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о том, как в Псковской области проходит голосование по поправкам в Конституцию и какие изменения вносятся в основной закон страны. Также они обсудят другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»