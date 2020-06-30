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«Навстречу урнам»: Дмитрий Шахов о голосовании по поправкам в Конституцию

01.07.2020 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о том, как в Псковской области проходит голосование по поправкам в Конституцию и какие изменения вносятся в основной закон страны. Также они обсудят другие актуальные темы общественно-политической повестки.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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