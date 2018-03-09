«Навстречу урнам» с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым

Сегодняшний гость студии - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Ведущие программы Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят с ним актуальные вопросы общественно-политической жизни региона и соблюдение прав и свобод человека накануне президентских выборов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»