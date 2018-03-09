07.03.2018 14:00 «Сообразим на троих»: О женщинах в политике и президентских выборах на финишной прямой
«Навстречу урнам» с уполномоченным по правам человека в Псковской области Дмитрием Шаховым
12.03.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодняшний гость студии - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Ведущие программы Константин Калиниченко и Надежда Назаренко обсудят с ним актуальные вопросы общественно-политической жизни региона и соблюдение прав и свобод человека накануне президентских выборов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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