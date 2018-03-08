07.03.2018 14:00 «Сообразим на троих»: О женщинах в политике и президентских выборах на финишной прямой
«Навстречу урнам» с главой областного избиркома Михаилом Ивановым
09.03.2018 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
В эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Навстречу урнам». В гостях - председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. Ведут программу Александр Савенко и Константин Калиниченко. Речь идет о ходе избирательной кампании по выборам президента России в марте 2018 года.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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