«Навстречу урнам» с главой областного избиркома Михаилом Ивановым

В эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Навстречу урнам». В гостях - председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов. Ведут программу Александр Савенко и Константин Калиниченко. Речь идет о ходе избирательной кампании по выборам президента России в марте 2018 года.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»