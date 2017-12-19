<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
15:01
«Ржавчина»
15:00
«Минутка просветления» со Светланой Прокопьевой
14:00
«Двое на одного» гендиректора ООО «Еврокерамика» Владимира Панченко
19.12.2017 19:00
Итоги дня - 19 декабря
19.12.2017 18:00
«Дневной дозор»: Бюджет Псковской области прошел согласительную комиссию
19.12.2017 15:00
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
19.12.2017 14:00
«Эхономика»: о развитии «Псковпассажиравтотранса»
19.12.2017 12:00
«Профи» - программа о псковских профсоюзах
18.12.2017 19:00
Итоги дня - 18 декабря
18.12.2017 18:00
«Дневной дозор»: Почувствуют ли псковичи реальный рост доходов?
«Минутка просветления» со Светланой Прокопьевой
20.12.2017 15:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Аудиозапись:
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Дневной дозор»: Почему псковские дети-сироты остались без квартир?
Гендиректор ООО «Еврокерамика», депутат областного Собрания Владимир Панченко станет гостем программы «Двое на одного»
5
Гендиректор «Псковпассажиравтотранса» Александр Питиримов расскажет о ситуации на предприятии в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»
23
«Дневной дозор»: Почувствуют ли псковичи реальный рост доходов?
5
Депутат Марина Борисенкова станет гостем программы «Дом Советов» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»
4
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120