«Коммунальный ликбез»: Догазификация Псковской области
03.02.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) открывает цикл программ «Коммунальный ликбез», в рамках которого ведущий - член Общественной палаты Псковской области, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов — и приглашенные эксперты будут простыми словами рассказывать о сложных темах ЖХК-проблематики.
Ключевая тема первого выпуска - «А у нас в квартире газ: догазификация Псковской области». В качестве эксперта в ее обсуждении принял участие заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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