<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
18:00
Итоги дня — 22 апреля
14:00
«Сообразим на троих»: Кайфушки от президентского послания и хоровод псковской оппозиции
12:35
«Резонер» с Константином Калиниченко
12:30
«Беседка» с начальником МРЭО ГИБДД Псковской области Михаилом Григорьевым
21.04.2021 19:00
«Дневной дозор»: Послание Путина. Ожидания и реальность
21.04.2021 18:00
Итоги дня - 21 апреля
21.04.2021 14:00
«Собственной персоной»: Наталья Плявинская о «Территории смыслов»
20.04.2021 19:00
«Дневной дозор»: Выпускные под запретом?
20.04.2021 18:00
Итоги дня — 20 апреля
20.04.2021 14:00
«Эхономика» с Андреем Тарасовым
Итоги дня — 22 апреля
22.04.2021 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Сообразим на троих»: Кайфушки от президентского послания и хоровод псковской оппозиции
«Собственной персоной»: Наталья Плявинская о «Территории смыслов» и проектной деятельности
1
«Эхономика»: Как живут псковские управляйки - считают копейки или купаются в роскоши?
«Гайд-парк»: Антон Минаков о подготовке к выборам и событиях партийной жизни
«Постскриптум»: Отстранение главы, стульягейт и новый вызов для туриндустрии
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120