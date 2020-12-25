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«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...
25.12.2020 12:00
«Обратный отсчет» с лидером регионального отделения ЛДПР Антоном Минаковым
24.12.2020 19:00
«Дневной дозор»: Принят бюджет Псковской области на 2021 год
24.12.2020 18:05
Реплика Донецкого: Зачем запретили новогодний фейерверк?
Итоги дня - 28 декабря
28.12.2020 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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«Эхо Москвы» в Пскове
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