Итоги дня - 9 декабря

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«Дневной дозор»: Отмена новогодних праздников
07.12.2020 18:05
Реплика Донецкого: Каникулы в коме?
07.12.2020 18:00
Итоги дня - 7 декабря
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09.12.2020 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
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развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Собственной персоной»: Юрий Сорокин о бюджете и поддержке бизнеса
Святослав Колинко ответит на вопросы о развитии сферы ЖКХ Псковского района в программе «Беседка»
«Эхономика»: Ольга Милонаец об итогах года работы псковских антимонопольщиков и громких делах
«Обратный отсчет»: Депутат Псковской гордумы Денис Иванов об итогах уходящего года
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«Постскриптум»: О коронавирусных «свечках» и наездах на свободу слова
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
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