Итоги дня - 1 декабря

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«Регламент 6 минут»
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«Беседка»: Духовная жизнь и безопасность дорожного движения
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01.12.2020 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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«Эхономика»: О программах модернизации «Горводоканала» и системы водоснабжения Пскова
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«Подстрочник»: Игорь Дитрих о работе медиков в условиях пандемии и законотворчестве
«Гайд-парк»: Петр Алексеенко о бюджете Псковской области и политической повестке
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
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