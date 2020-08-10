Итоги дня - 11 августа

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«Особое мнение» Виталия Аршинова: Легко ли быть главой района?
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11.08.2020 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
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наличие водоема и места для купания
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«Гайд-парк» с Олегом Брячаком о подготовке псковских эсеров к выборам
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«Постскриптум»: Выборы в Белоруссии и рост безработицы в Псковской области
Легко бы быть главой района, расскажет Виталий Аршинов
«Навстречу урнам»: Как будут проходить сентябрьские выборы в Псковской области
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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