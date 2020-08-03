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12:00
«Гайд-парк»: Игорь Иванов о ситуации в «Псковоблсовпрофе»
03.08.2020 19:00
«Дневной дозор»: Объединение Псковского и Александринского театров
03.08.2020 18:00
Итоги дня - 3 августа
03.08.2020 14:00
«Постскриптум»: О международных конфликтах, вандалах и подготовке к выборам
03.08.2020 12:00
«Гайд-парк»: Вадим Нэдик о судьбе самых проблемных памятников в Псковской области
31.07.2020 18:00
Итоги дня - 31 июля
31.07.2020 14:00
«Собственной персоной»: Дмитрий Быстров об успехах и тяготах Островского района
Итоги дня - 4 августа
04.08.2020 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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«Эхономика»: Каким видит бизнес пространственное развитие Пскова и области
«Гайд-парк»: Игорь Иванов расскажет о ситуации в «Псковоблсовпрофе»
«Постскриптум»: О международных конфликтах, вандалах и подготовке к выборам
«Гайд-парк»: Вадим Нэдик о судьбе самых проблемных памятников в Псковской области
1
«Собственной персоной»: Дмитрий Быстров расскажет об успехах и тяготах Островского района
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
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