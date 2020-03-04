<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
18:00
Итоги дня - 5 марта
14:00
«Сообразим на троих»: О поправках к Конституции и пользе несистемной оппозиции
12:35
«Резонёр» с Константином Калиниченко
04.03.2020 18:00
Итоги дня - 4 марта
04.03.2020 14:00
«Особое мнение» с Ульяной Михайловой
04.03.2020 12:35
«Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского
04.03.2020 12:00
«Беседка»: заместитель руководителя Кадастровой палаты региона Валерий Никин
04.03.2020 11:00
Николай Рассадин: поэт и правдоруб
03.03.2020 19:00
«Дневной дозор»: Будет ли перерасчет платы за тепло после аномально теплой зимы?
03.03.2020 18:00
Итоги дня - 3 марта
Итоги дня - 5 марта
05.03.2020 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Сообразим на троих»: О поправках к Конституции и пользе несистемной оппозиции
3
«Эхономика»: Об отношениях регоператора ТКО с подрядчиками и контролирующими органами
5
«Постскриптум»: Итоги визита Путина в Псков и ход реализации нацпроектов
«Эхо города»: О ремонте Зеленого театра и благоустройстве общественных территорий Пскова
«Сообразим на троих»: Пресс-конференция губернатора Михаила Ведерникова
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120