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Итоги дня - 5 августа
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«Постскриптум»: Ситуация на «Псковавиа» и пробуксовка проектов по благоустройству Пскова
12:35
«Диванная политика» с Юрием Моисеенко
12:00
«Культурная контрреволюция» Юрия Стрекаловского
02.08.2019 19:00
«Дневной дозор»: Памяти отца Павла Адельгейма
02.08.2019 18:00
Итоги дня - 2 августа
02.08.2019 14:00
«Подстрочник» c президентом федерации футбола Пскова Андреем Аленичевым
01.08.2019 19:00
«Дневной дозор»: Единая платежная квитанция по ЖКХ
01.08.2019 18:00
Итоги дня - 1 августа
01.08.2019 14:00
«Сообразим на троих»: У памятника в плену
Итоги дня - 5 августа
05.08.2019 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
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«Постскриптум»: Ситуация на «Псковавиа» и пробуксовка проектов по благоустройству Пскова
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Руководитель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко станет гостем нового выпуска программы «Подстрочник»
2
Президент ТПП Псковской области Владимир Зубов станет гостем нового выпуска программы «Эхономика»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
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