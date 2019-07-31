Итоги дня - 1 августа

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Итоги дня - 30 июня
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«Эхономика»: президент ТПП Псковской области Владимир Зубов
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01.08.2019 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
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наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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«Эхо Москвы» в Пскове
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