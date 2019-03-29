<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
18:05
Реплика Донецкого: Шутить запрещается
18:00
Итоги дня - 1 апреля
14:00
«Постскриптум»: Об объединении левоцентристских сил и открытию завода «Титан-Полимер»
12:35
«Диванная политика» с Юрием Моисеенко
12:00
«Гайд-парк»: депутат Государственной Думы Александр Козловский
29.03.2019 19:00
«Дневной дозор»: Разливайкам бой
1
29.03.2019 18:00
Итоги дня - 29 марта
29.03.2019 17:00
«Регламент 6 минут»
29.03.2019 14:00
«Дело Луначарского» ко Дню театра
29.03.2019 12:35
«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...
Итоги дня - 1 апреля
01.04.2019 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Постскриптум»: О борьбе с «наливайками» и объединении левоцентристских сил
1
Дню театра будет посвящен новый выпуск программы «Дело Луначарского»
«Сообразим на троих»: Развитие ситуации вокруг строительства завода «Титан-Полимер» в «Моглино»
Юрий Сорокин станет гостем программы «Дом Советов» в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове
«Эхономика»: Когда ОЭЗ «Моглино» превратится в локомотив псковской экономики?
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120