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Итоги дня - 25 декабря
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«Эхономика»: Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов
2
12:35
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
12:00
В «Гайд-парке»: директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин
24.12.2018 19:00
«Дневной дозор»: «Псковпассажиравтотранс» - предприятие на грани краха
5
24.12.2018 18:00
Итоги дня - 24 декабря
1
24.12.2018 14:00
«Постскриптум»: Бюджет-2019 и ситуация с «Псковпассажиравтотрансом»
24.12.2018 12:35
«Резонёр» с Константином Калиниченко
21.12.2018 19:00
«Дневной дозор»: Проект закона про «неуважение к власти» в интернете
4
21.12.2018 18:00
Итоги дня - 21 декабря
Итоги дня - 25 декабря
25.12.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
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отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
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наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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40
«Сообразим на троих»: Возможные варианты развития дела вице-губернатора Кузнецова
1
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
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