<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
18:00
Итоги дня - 18 октября
14:00
«Сообразим на троих»: О трагедии в Керчи и кадровых перестановках в Псковской области
12:35
«Диванная политика» с Юрием Моисеенко
12:00
«Эхономика села»: Что помогает развиваться «ПсковАгроИнвесту»?
17.10.2018 19:00
«Дневной дозор»: Правда жизни на примере переполненных мусорок Завеличья
17.10.2018 18:06
Реплика Донецкого: Цацка за выслугу лет
17.10.2018 18:00
Итоги дня - 17 октября
17.10.2018 14:00
«Особое мнение» лидера псковских справедливороссов Олега Брячака
17.10.2018 12:35
«Минутка просветления» со Светланой Прокопьевой
16.10.2018 19:00
«Дневной дозор»: Перспективы развития Талабских островов
Итоги дня - 18 октября
18.10.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Сообразим на троих»: О трагедии в Керчи и кадровых перестановках в Псковской области
4
«Дневной дозор»: Буква закона VS Правда жизни на примере переполненных мусорок Завеличья
9
Олег Брячак станет гостем программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»
3
«Эхономика»: О «плюсах» и «минусах» создания территориального общественного самоуправления
Глава Псковского района Наталья Федорова озвучит свои ключевые задачи в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120