www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Назвался груздем - полезай в кузов 4 октября 2 октября 8 октября 5 октября Телефон 9 октября 3 октября 4 октября 18 20 сентября 2018 9 октября 18 4 октября 8 октября 18 9 октября Назвался груздем - полезай в кузов 8 октября 18

Итоги дня - 10 октября

10.10.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты