<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
28.02.2018 19:05
«Гвозди» от 28 февраля
28.02.2018 19:00
Итоги дня - 28 февраля
28.02.2018 14:00
«Особое мнение» координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова
28.02.2018 12:00
«Разговор с деканом»: проректор ПсковГУ Василий Попов
27.02.2018 19:01
«Гвозди» от 27 февраля
27.02.2018 19:00
Итоги дня - 27 февраля
27.02.2018 18:00
«Дневной дозор»: Как коммунальщики справляются со льдом и снегом?
27.02.2018 14:00
«Эхономика»: об изменениях в розничной торговле
26.02.2018 19:05
«Гвозди» от 26 февраля
26.02.2018 19:00
Итоги дня - 26 февраля
Итоги дня - 28 февраля
28.02.2018 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов выскажет «Особое мнение» в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»
10
Николай Рассадин станет гостем нового выпуска программы «Эхономика»
4
«Посткриптум»: Грозит ли Пскову эпидемия кори?
17
Рождение Красной Армии в боях под Псковом: миф или реальность? - слушайте в сегодняшнем выпуске программы «Подстрочник»
6
«Сообразим на троих»: О ходе президентской кампании
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120