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31.01.2018 15:00
«Профи» - программа о псковских профсоюзах
31.01.2018 14:00
«Собственной персоной» один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский
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30.01.2018 19:05
«Гвозди» от 30 января
Итоги дня - 1 февраля
01.02.2018 18:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Об алкогольных запретах пойдет речь в новом выпуске программы «Урбаноиды»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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«Эхо Москвы» в Пскове
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