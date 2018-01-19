Итоги дня - 22 января

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«Акценты»: О чем спорят, о чем говорят и пишут...
19.01.2018 14:00
«Дело Луначарского» о XXV Пушкинском театральном фестивале
1
18.01.2018 19:00
«Гвозди» от 18 января
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22.01.2018 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
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Скоро в эфире
Олег Брячак станет гостем программы «Двое на одного» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»
19
XXV Пушкинскому театральному фестивалю будет посвящен сегодняшний выпуск программы «Дело Луначарского»
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«Сообразим на троих»: О президентских выборах, мусорном хайпе и возможных перестановках у псковских «единороссов»
«Дневной дозор»: Какой будет явка на грядущих выборах?
37
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
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