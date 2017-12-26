www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 декабря 6 декабря 22 ноября 4 декабря 19 декабря 15 декабря 27 ноября 28 ноября 30 ноября 14 декабря Телефон 14 декабря 13 декабря 14 декабря 27 ноября 6 декабря

Итоги дня - 27 декабря

27.12.2017 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»



Аудиозапись:

слушать

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты