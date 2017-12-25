Итоги дня - 25 декабря

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21.12.2017 15:01
«Диванная политика» с Юрием Моисеенко
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25.12.2017 19:40 «Эхо Москвы» в Пскове»
Аудиозапись:
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
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Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
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наличие водоема и места для купания
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«Дневной дозор»: Бюджет Псковской области-2018 - «за» и «против»
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«Сообразим на троих»: О бюджете и треугольнике «Ведерников - Братчиков - Цецерский»
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
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