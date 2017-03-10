<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
19:00
Итоги дня - 13 марта
18:00
«Дневной дозор»: Псков - город убитых дорог?
14:00
«Постскриптум» - главные события прошедшей недели
10.03.2017 19:00
Итоги дня - 10 марта
10.03.2017 18:00
«Дневной дозор»: Популяризация псковских товаров движением «Своё»
1
10.03.2017 15:00
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
10.03.2017 14:00
«Особое мнение» замдиректора гипермаркета «Империал» Александра Сотника
2
10.03.2017 12:00
«История успеха» псковской певицы Джаны
09.03.2017 19:00
Итоги дня - 9 марта
09.03.2017 18:00
«Дневной дозор»: Школа кандидата «Единой России»
2
Итоги дня - 13 марта
13.03.2017 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Аудиозапись:
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Дневной дозор»: Псков - город убитых дорог?
8
Начинается видеотрансляция новой программы «Постскриптум»
Новая программа «Постскриптум» выйдет сегодня в эфир на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове»
Старт проекта «Гордума-online» станет темой спецвыпуска программы «Гонки по вертикали»
1
Александр Сотник выскажет «Особое мнение» в эфире «Эхо Москвы в Пскове»
8
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120