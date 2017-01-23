<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Сетка
Программы
Ведущие
Гости студии
Радиопаспорта
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
Эхо Москвы
19:00
Итоги дня - 24 января
18:00
«Дневной дозор»: Как новая система оплаты труда сказалась на зарплатах бюджетников?
15:00
«Гонки по вертикали» с Александром Савенко
14:00
«Эхономика»: Изменения в сфере ЖКХ
12:00
«Минутка просветления» со Светланой Прокопьевой
23.01.2017 19:00
Итоги дня - 23 января
23.01.2017 18:00
«Дневной дозор»: Финальный аккорд парламентского сезона «Единой России»
23.01.2017 15:00
«Беседка»: об итогах съезда «Единой России» депутат Госдумы Александр Козловский
1
23.01.2017 14:00
В «Доме Советов» спикер Псковского областного Собрания Александр Котов
23.01.2017 12:00
Словарный запас. Гайд-парк на выселках
Итоги дня - 24 января
24.01.2017 19:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Аудиозапись:
Источник:
«Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Дневной дозор»: Как новая система оплаты труда сказалась на зарплатах бюджетников?
4
Вице-губернатор Александр Кузнецов ответит на вопросы псковичей в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове»
8
«Дневной дозор»: Финальный аккорд парламентского сезона «Единой России»
2
Об итогах съезда «Единой России» расскажет в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» Александр Котов
5
«Дневной дозор»: Новому полигону ТБО - «зеленый свет»?
1
Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?
удобная логистика и транспортная доступность
демократичная цена
развитая инфраструктура и благоустроенная территория
отсутствие больших сборищ людей, тишина и уют
уровень сервиса и качество обслуживания
наличие водоема и места для купания
я бесплатно отдыхаю у себя на даче
в Пскове и области нормально отдохнуть негде, я езжу расслабляться в Прибалтику
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 56-66-83
«Эхо Москвы» в Пскове
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 56-66-83
факс: (8112) 720-120
электронная почта: echo@rm60.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120