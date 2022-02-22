«Экосреда»: Можно ли за короткое время приучить жильцов домов к сортировке мусора?

Ведущий программы, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров пригласил в студию директора управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрея Тарасова. Они рассказали радиослушателям, можно ли за короткое время приучить жильцов многоквартирных домов к сортировке бытовых отходов.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»