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«Экосреда»: Можно ли за короткое время приучить жильцов домов к сортировке мусора?

23.02.2022 13:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Ведущий программы, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров пригласил в студию директора управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрея Тарасова. Они рассказали радиослушателям, можно ли за короткое время приучить жильцов многоквартирных домов к сортировке бытовых отходов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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