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«Экосреда»: О глобальном потеплении

26.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня ведущий программы, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров пригласил в студию доцента кафедры техносферной безопасности ПсковГУ, кандидата химических наук Ларису Никольскую. Речь шла о глобальном потеплении.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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