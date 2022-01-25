14:00 «Собственной персоной»: Иван Грибов о 1,5 годах на посту прокурора, резонансных делах и памятнике Петру I
24.01.2022 14:00 «Постскриптум»: Закон о педофилах, итоги «мусорной» реформы и «потерянные годы жизни»
«Экосреда»: О глобальном потеплении
26.01.2022 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня ведущий программы, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров пригласил в студию доцента кафедры техносферной безопасности ПсковГУ, кандидата химических наук Ларису Никольскую. Речь шла о глобальном потеплении.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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