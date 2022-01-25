«Экосреда»: О глобальном потеплении

Сегодня ведущий программы, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров пригласил в студию доцента кафедры техносферной безопасности ПсковГУ, кандидата химических наук Ларису Никольскую. Речь шла о глобальном потеплении.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»