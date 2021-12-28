«Экосреда»: О реализованных в 2021 году экологических проектах

Сегодня ведущий программы, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров пригласил в студию директора по коммуникациям ООО «Титан-Полимер» Снежанну Ермолаеву.

Вместе они обсудили итоги реализации экологических проектов в уходящем году и поговорили о мероприятиях, запланированных на 2022 год.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»