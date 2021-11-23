«Экосреда»: О влиянии «Черной пятницы» на экологию

Шопоголики и не только с нетерпением ждут ноябрь, ведь именно в этом месяце нас ожидают выгодные акции и скидки. Казалось бы, чего плохого в том, чтобы купить необходимый товар дешевле? Сегодня ведущий программы, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров и его гостья, экоактивист Виолетта Венцова обсуждают, чем грандиозные скидки в «Черную пятницу» грозят экологии и почему для экоактивистов всего мира этот период является настоящим скидочным адом.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»