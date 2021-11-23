23.11.2021 12:50 «Гайд-парк»: Галина Неваленная о благоустройстве 13-го округа, бюджете и борьбе с COVID-19
22.11.2021 12:50 «Беседка»: И. о. начальника управления образования Островского района о престиже профессии педагога
22.11.2021 12:30 «Гайд-парк»: Александр Козловский об актуальных законопроектах, обсуждаемых в Госдуме
«Экосреда»: О влиянии «Черной пятницы» на экологию
24.11.2021 12:51 «Эхо Москвы» в Пскове»
Шопоголики и не только с нетерпением ждут ноябрь, ведь именно в этом месяце нас ожидают выгодные акции и скидки. Казалось бы, чего плохого в том, чтобы купить необходимый товар дешевле? Сегодня ведущий программы, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров и его гостья, экоактивист Виолетта Венцова обсуждают, чем грандиозные скидки в «Черную пятницу» грозят экологии и почему для экоактивистов всего мира этот период является настоящим скидочным адом.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати