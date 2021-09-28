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«Экосреда» о деятельности экологов на предприятиях

29.09.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»

Любая хозяйственная деятельность оказывает прямое воздействие на окружающую среду, и чтобы уменьшить на нее негативное влияние, существует профессия «эколог».

Эколог сегодня - это не только современная, но и ответственная работа. Экоповестка сейчас, как никогда, актуальна и открывает широкие возможности для развития и совершенствования своих навыков.

Сегодняшний гость студии - инженер по охране окружающей среды ООО «Титан-Полимер» Надежда Екимова. Ведущий программы «Экосреда», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с ней о том, кто такие экологи сегодня, чем они занимаются на предприятии, и какие шаги нужно сделать, чтобы предприятие снизило свое воздействие на окружающую среду.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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