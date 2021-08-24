«Экосреда» об эко-офисе

Многие из нас уже применяют экопривычки в повседневной жизни. Все чаще в магазинах можно увидеть покупателей с экосумками. Хорошая тенденция и в области сортировки бытовых отходов, особенно у молодых семей, а в некоторых кафе Пскова даже скидку на кофе дают, если прийти со своей термокружкой.

Но как обстоят дела на работе? Как ни крути, трудовая деятельность - огромная часть нашей жизни, и невозможно быть экологичным только дома. Сегодня ведущий программы «Экосреда», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров вместе со специалистом по экологии Викторией Посадской разбирался в том, что такое эко-офис и можно ли сделать офис, в котором мы работаем, зеленым.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»