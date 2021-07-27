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«Экосреда»: О новой системе сортировки мусора в Пскове
28.07.2021 12:30 «Эхо Москвы» в Пскове»
Новый выпуск программы «Экосреда» посвящен новой системе сортировки мусора в городе Пскове. В скором времени она будет внедрена на территории всего региона.
В тонкости новой системы сортировки отходов радиослушателей посвятили ведущий программы, координатор проекта «Генеральная уборка», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров и эколог регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области (ООО «Экопром») Наталья Синожацкая.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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