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«Экосреда»: Как начать жить экологично?

31.03.2021 12:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Это программа об экологии как в широком смысле, так и в деталях, экспертный разговор о том, как сделать наш регион экологически чистым, как экология становится частью наших повседневных практик, о культуре осознанного потребления вещей и полезных экологических привычках. «Начни с себя» - фраза, которая как никогда, уместна и актуальна, чтобы переосмыслить свое отношение к вещам и начать жить по принципу осознанного потребления, применяя полезные привычки с приставкой -эко.

Тема сегодняшнего эфира - «Как начать жить экологично, применяя экопривычки в повседневной жизни». Для разговора на эту тему ведущий программы, координатор проекта «Генеральная уборка», автор «карты свалок», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров пригласил в студию экологиста Ксению Коновалову.

Вместе они разбирались, с чего начать, чтобы постепенно уменьшать экослед и при этом жить комфортно.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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