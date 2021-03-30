«Экосреда»: Как начать жить экологично?

Это программа об экологии как в широком смысле, так и в деталях, экспертный разговор о том, как сделать наш регион экологически чистым, как экология становится частью наших повседневных практик, о культуре осознанного потребления вещей и полезных экологических привычках. «Начни с себя» - фраза, которая как никогда, уместна и актуальна, чтобы переосмыслить свое отношение к вещам и начать жить по принципу осознанного потребления, применяя полезные привычки с приставкой -эко.



Тема сегодняшнего эфира - «Как начать жить экологично, применяя экопривычки в повседневной жизни». Для разговора на эту тему ведущий программы, координатор проекта «Генеральная уборка», автор «карты свалок», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров пригласил в студию экологиста Ксению Коновалову.



Вместе они разбирались, с чего начать, чтобы постепенно уменьшать экослед и при этом жить комфортно.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»