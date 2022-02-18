Рейтингомер: Давайте мериться рейтингами!

Салют! Пришло время мериться рейтингами и подводить итоги недели. В эти семь дней в партиях продолжался процесс ротации, губернатор Михаил Ведерников работал в Москве, а депутаты областного Собрания и муниципальные руководители, представители «Единой России» и оппозиции - разошлись во мнениях по поводу реформы местного самоуправления. Одним из центральных событий здесь стала большая пресс-конференция в Общественном пресс-центре ПЛН и студии нашей радиостанции. Все это мы наблюдали на минувшей неделе – подвести ее итоги уже готов я, обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки ньюсмейкерам ставятся по пятибалльной шкале, где 5 — максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, которая имела положительный эффект, а минус — это негатив и потеря очков. Погнали!

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»