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«Рейтингомер»: «благословение» от губернатора, ротация в Луках и псковские главы меняют амплуа

14.02.2022 12:50 «Эхо Москвы» в Пскове»

Всем друзьям большой привет! Мы начинаем еженедельный обзор политической активности публичных персон Псковской области. Без лишних церемоний приступаем к раздаче оценок по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 - минимальный. Плюсом отмечается активность, которая имела положительный эффект. Минус - это негатив и потеря очков. Напомню, что здесь я, Господин Рейтингомер, высказываю свое субъективное мнение. Погнали! 

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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