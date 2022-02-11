«Рейтингомер»: «благословение» от губернатора, ротация в Луках и псковские главы меняют амплуа

Всем друзьям большой привет! Мы начинаем еженедельный обзор политической активности публичных персон Псковской области. Без лишних церемоний приступаем к раздаче оценок по пятибалльной шкале, где 5 - максимальный показатель, 1 - минимальный. Плюсом отмечается активность, которая имела положительный эффект. Минус - это негатив и потеря очков. Напомню, что здесь я, Господин Рейтингомер, высказываю свое субъективное мнение. Погнали!

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»