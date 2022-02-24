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«PROПРАВО»: Адвокат Анна Здановская о судебных приказах

25.02.2022 15:24 «Эхо Москвы» в Пскове»

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск программы «PROПРАВО», которая выходит на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). На этот раз член Ассоциации юристов России, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов Анна Здановская предлагает поговорить о судебных приказах — что это такое, как выносится судебный приказ, как его отменить и что делать, если дело дошло до судебных приставов.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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