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«Кузница»: Как найти управу на управляйку?

18.01.2022 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Новый проект «Кузница» запустила радиостанция «Эхо Москвы» в Пскове». Горячие темы, жаркие дискуссии, закаленные эксперты, железные аргументы - все это ждет радиослушателей в авторской программе Любови Кузнецовой. Тема первого выпуска: «Как найти управу на управляйку?».

В вашем многоквартирном доме бардак? Не моют подъезды, не горят лампочки, не сбивают сосульки и не чистят двор? Вы платите управляющей компании баснословные деньги, но не понимаете, за что? Сегодня ведущая программы обсудила вместе с экспертами, как можно (и можно ли) найти управу на нерадивых коммунальщиков. Слушайте программу «Кузница» каждый вторник.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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