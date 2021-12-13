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«Эхономика»: Игорь Максимов о 55-летии ПТС и смысле принципа «Тепло нашего города»

14.12.2021 14:24 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

В этом году предприятие отмечает 55 лет - 55 лет в домах Пскова тепло, благодаря работе сотрудников предприятия. На минувшей неделе мы особо остро почувствовали значимость и необходимость ПТС в нашей жизни и ощутили, что означает принцип «Тепло нашего города» на практике.

Какой путь прошло предприятие за эти годы? Как все начиналось и что изменилось к сегодняшнему дню? Насколько экологично предприятие сегодня по сравнению с тем, что было полвека назад? Чем отличается работа теплосетей в 20-градусный мороз? Как будут на предприятии отмечать юбилей и грядущий День энергетика? Об этом и многом другом с гостем студии поговорил Константин Калиниченко.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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