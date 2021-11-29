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«Эхономика»: Инженер службы энергосбыта ПТС Марина Даниленко об отопительном сезоне
30.11.2021 14:04 «Эхо Москвы» в Пскове»
Гость студии - инженер службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко.
Ведущий Сергей Васильев обсудил с ней основные вопросы, связанные с началом отопительного сезона, а также поговорил о механизме перехода многоквартирных домов на прямые договоры, нюансах начисления платы за услуги теплоснабжения и отработке жалоб со стороны населения города.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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