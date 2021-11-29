«Эхономика»: Инженер службы энергосбыта ПТС Марина Даниленко об отопительном сезоне

Гость студии - инженер службы энергосбыта МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко.

Ведущий Сергей Васильев обсудил с ней основные вопросы, связанные с началом отопительного сезона, а также поговорил о механизме перехода многоквартирных домов на прямые договоры, нюансах начисления платы за услуги теплоснабжения и отработке жалоб со стороны населения города.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»