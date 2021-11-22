«Эхономика»: Сергей Грахов о нацпроектах и готовности псковского региона к зиме

Гость студии - председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Ведущий Олег Добрынин обсудил с ним подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к зиме и старт отопительного сезона, реализацию программы «Чистая вода» и ход работ по укладке инженерных сетей для жилищного строительства в Борисовичах. Также речь шла об объемах исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда», темпах реализации федерального проекта «Жилье» на фоне роста цен на стройматериалы и об итогах реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории псковского региона.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»