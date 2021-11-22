www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
15 ноября 11 ноября 10 ноября 10 ноября 11 ноября 27 октября 12 ноября 12 ноября 15 ноября 27 октября 11 ноября 28 октября 11 ноября 11 ноября 15 ноября 11 ноября

«Эхономика»: Сергей Грахов о нацпроектах и готовности псковского региона к зиме

23.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Ведущий Олег Добрынин обсудил с ним подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к зиме и старт отопительного сезона, реализацию программы «Чистая вода» и ход работ по укладке инженерных сетей для жилищного строительства в Борисовичах. Также речь шла об объемах исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда», темпах реализации федерального проекта «Жилье» на фоне роста цен на стройматериалы и об итогах реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории псковского региона.

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты