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«Эхономика»: Псковские налоговики о нарушениях, уплате имущественных налогов и теневых зарплатах

09.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Сегодня в гостях у ведущего Алексея Овчинникова три гостя:

  • Сергей Голубев, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области.
  • Вячеслав Иванов, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области
  • Михаил Иванов, заместитель начальника отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области.

Сотрудники налоговых органов рассказали об интересных проектах федеральной налоговой службы, которые касаются сферы торговли и общепита, о том, какие нарушения допускают предприниматели при использовании контрольно-кассовой техники и чем эти ошибки могут обернуться. Кроме того, речь шла об имущественных налогах, время выплаты которых неумолимо приближается, и о таком серьезном и болезненном вопросе как теневые зарплаты.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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