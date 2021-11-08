14:00 «Эхономика»: Псковские налоговики о нарушениях, уплате имущественных налогов и теневых зарплатах
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«Эхономика»: Псковские налоговики о нарушениях, уплате имущественных налогов и теневых зарплатах
09.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»
Сегодня в гостях у ведущего Алексея Овчинникова три гостя:
- Сергей Голубев, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области.
- Вячеслав Иванов, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области
- Михаил Иванов, заместитель начальника отдела оперативного контроля Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области.
Сотрудники налоговых органов рассказали об интересных проектах федеральной налоговой службы, которые касаются сферы торговли и общепита, о том, какие нарушения допускают предприниматели при использовании контрольно-кассовой техники и чем эти ошибки могут обернуться. Кроме того, речь шла об имущественных налогах, время выплаты которых неумолимо приближается, и о таком серьезном и болезненном вопросе как теневые зарплаты.
Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»
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