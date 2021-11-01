«Эхономика»: Александр Козловский о втором депутатском сроке, федеральном бюджете и исполнении поручений президента

Гость студии - депутат Государственной Думы Александр Козловский. Напомним, на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва в середине октября он был избран первым заместителем председателя комитета по промышленности и торговле.



В рамках прямого эфира Александр Козловский рассказал, решением каких вопросов будет заниматься комитет, в состав которого он вошел, прокомментировал работу по формированию федерального бюджета на 2022 - 2024 годы и поделился планами на ближайший период. Речь также шла об исполнении поручений, сформированных президентом РФ Владимиром Путиным по итогам XX съезда партии «Единая Россия».

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»