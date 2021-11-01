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«Эхономика»: Александр Козловский о втором депутатском сроке, федеральном бюджете и исполнении поручений президента

02.11.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - депутат Государственной Думы Александр Козловский. Напомним, на первом пленарном заседании Госдумы восьмого созыва в середине октября он был избран первым заместителем председателя комитета по промышленности и торговле.

В рамках прямого эфира Александр Козловский рассказал, решением каких вопросов будет заниматься комитет, в состав которого он вошел, прокомментировал работу по формированию федерального бюджета на 2022 - 2024 годы и поделился планами на ближайший период. Речь также шла об исполнении поручений, сформированных президентом РФ Владимиром Путиным по итогам XX съезда партии «Единая Россия».

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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