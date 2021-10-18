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«Эхономика»: Игорь Савицкий о новых реалиях бизнеса

19.10.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Уже несколько недель подряд пандемия снова бьет рекорды по всем показателям. Так называемая четвертая волна коронавируса принесла с собой и очередную волну ограничительных мероприятий. Пока очень аккуратно, но уже поговаривают и о возможных локдаунах. При этом многие аналитики предупреждают: такая крайняя мера может окончательно обрушить российскую экономику.

Казалось бы, бизнесу уже не привыкать трансформировать отлаженные процессы, приспосабливаться к неопределенности, а иногда и мириться с простоем. Таковы новые реалии. Но сможет ли бизнес существовать в них бесконечно? Да и проблема, возможно, кроется вовсе не в очередном кризисе, а в системе - в том, как государство реагирует на актуальные вызовы, а порой и шоки.

Об этом ведущий Алексей Овчинников поговорил с известным псковским промышленником, генеральным директором холдинга «НПН» Игорем Савицким.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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