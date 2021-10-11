«Эхономика»: Псковский бизнес в условиях затянувшейся пандемии

Гость очередного выпуска программы «Эхономика» - уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

Ключевые темы разговора – состояние псковского бизнеса в условиях затянувшейся пандемии и меры поддержки предпринимателей на фоне противоэпидемических ограничительных мер. Кроме того, ведущий Алексей Овчинников выяснил у бизнес-омбудсмена, что еще волнует сегодня наш бизнес, кроме пресловутого коронавируса, а также от кого и от чего сегодня приходится защищать его права.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»