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«Эхономика»: Псковский бизнес в условиях затянувшейся пандемии

12.10.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость очередного выпуска программы «Эхономика» - уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

Ключевые темы разговора – состояние псковского бизнеса в условиях затянувшейся пандемии и меры поддержки предпринимателей на фоне противоэпидемических ограничительных мер. Кроме того, ведущий Алексей Овчинников выяснил у бизнес-омбудсмена, что еще волнует сегодня наш бизнес, кроме пресловутого коронавируса, а также от кого и от чего сегодня приходится защищать его права.

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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