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«Эхономика»: Как новый сити-менеджер будет управлять Псковом?

05.10.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - врио главы администрации Пскова Борис Елкин.

Нам всем довелось жить в эпоху перемен. В городе в 2021 году власть переменилась. На пост сити-менеджера - пока в статусе исполняющего обязанности - пришел новый руководитель. Борис Елкин хорошо известен псковичам по работе на посту руководителя дорожно-транспортного комитета Псковской области, и аналитики практически единодушны: этот опыт работы следует признать успешным. Но теперь на повестке дня новый вызов. Как новый сити-менеджер будет управлять Псковом? Какие первоочередные планы? Какие проекты будут завершены до конца года и что планируется на 2022 год? Как Борис Елкин оценивает эффективность дорожных «кругов» в Пскове и что думает о безопасности псковских школ?

 

 

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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