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«Эхономика» с директором Псковских теплосетей Игорем Максимовым

28.09.2021 14:00 «Эхо Москвы» в Пскове»

Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил  с ним о старте отопительного сезона в Пскове, о финансовом положении и планах по развитию предприятия. Также гость студии рассказал о том, как «Псковские теплосети» становятся социально ориентированным предприятием, что будет с тарифом на тепло, есть ли у предприятия диалог с управляющими компаниями и куда псковичи могут пожаловаться, если у них все еще холодные батареи.

Источник: «Эхо Москвы» в Пскове»



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